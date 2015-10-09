Лучший бомбардир Европы принял решение по трансферу в "Барселону"

Руководство каталонской "Барселоны" запросило возможность приглашения английского форварда мюнхенской "Баварии" Харри Кейна и получило ответ, передают Vesti.kz.

Кейн принял решение по возможному переезду

По информации Sport, официальных переговоров между клубами не было, однако "сине-гранатовые" через посредников выясняли позицию самого игрока относительно возможного переезда в столицу Каталонии.

Ответ англичанина оказался однозначным. Сообщается, что Кейн полностью доволен своим положением в мюнхенском клубе и не рассматривает вариант смены команды в ближайшее время.

Поиск замены Левандовскому продолжается

После ухода Левандовского каталонцы активно ищут нового лидера атаки. Одной из главных целей считается нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес, однако мадридский клуб занимает крайне жёсткую позицию по возможной продаже аргентинца.

На этом фоне спортивное руководство "Барселоны" вынуждено анализировать альтернативные варианты на трансферном рынке, однако заполучить Кейна не получится.

Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Фантастический сезон англичанина

Минувший сезон стал одним из лучших в карьере 32-летнего форварда. Во всех турнирах Кейн провёл 51 матч, забил 61 гол и отдал семь результативных передач.

Благодаря своей результативности капитан сборной Англии стал лучшим бомбардиром среди игроков ведущих европейских чемпионатов и завоевал "Золотую бутсу".

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