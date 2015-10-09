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Испания
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"Атлетико" договорился о трансфере таланта с ПСЖ

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"Атлетико" договорился о трансфере таланта с ПСЖ ©Depositphotos/mrogowski_photography

Мадридский "Атлетико" сделал серьёзный шаг к подписанию атакующего полузащитника французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Южной Кореи Ли Кан-Ина, передают Vesti.kz.

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Мадридский "Атлетико" сделал серьёзный шаг к подписанию атакующего полузащитника французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Южной Кореи Ли Кан-Ина, передают Vesti.kz.

Замена сорвавшемуся трансферу

По информации Mundo Deportivo, руководство «матрасников» переключило своё внимание на 25-летнего корейца после того, как клубу не удалось оформить переход бывшего капитана "Манчестер Сити" Бернарду Силвы.

Источник утверждает, что мадридцы уже согласовали с футболистом условия личного контракта. Теперь испанскому клубу предстоит договориться непосредственно с ПСЖ.

ПСЖ требует более 35 миллионов евро

Сообщается, что парижане готовы рассмотреть продажу игрока, однако рассчитывают получить за него более 35 миллионов евро.

В "Атлетико" понимают, что затягивать переговоры нежелательно. После завершения чемпионата мира интерес к южнокорейскому хавбеку может значительно возрасти, что осложнит борьбу за его подписание.

Ли Кан-Ин в составе ПСЖФото: Depositphotos/mrogowski_photography

Статистика сезона

В кампании-2025/26 Ли Кан-Ин провёл 39 матчей во всех турнирах за ПСЖ. За этот период полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Кореец выступает за французский гранд с 2023 года и считается одним из самых техничных футболистов азиатского футбола. Сейчас он также представляет сборную Южной Кореи на чемпионате мира-2026.

"Атлетико" отказал "Барселоне" и продал Альвареса в другой клуб

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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