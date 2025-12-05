Звезда "Ман Сити" решил покинуть сборную во время ЧМ-2026 и вызвал споры

Вингер английского "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Жереми Доку оказался в центре общественной дискуссии после информации о возможном временном отъезде с чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Семейные обстоятельства

Причиной потенциального решения футболиста стали личные обстоятельства — супруга Доку готовится к рождению первенца. Игрок заявил, что рассматривает возможность покинуть расположение национальной команды, чтобы поддержать семью в этот момент.

Резкая реакция в СМИ

Ситуация вызвала бурную реакцию во Франции. Журналистка L’Equipe Франс Пьеррон раскритиковала возможное решение футболиста, отметив при этом, что присутствие отца при родах, по её мнению, не является критически важным.

Она заявила:

- У тебя есть шанс сыграть на чемпионате мира. Сотни футболистов убили бы за это место. А ты собрался все бросить и поехать смотреть, как рожает твоя жена? Это отвратительный момент, простите. Отец там бесполезен. У него роль статиста. Ты потеряешь 10 часов, ты вымотаешься, у тебя будет эмоциональный срыв, ты будешь полностью опустошён и не готов к чемпионату мира.

Общественная реакция

Слова журналистки вызвали резонанс в социальных сетях. Многие пользователи и общественные деятели раскритиковали её позицию. В частности, бывший олимпийский чемпион по боксу Браим Аслум заявил, что семейные события не могут уступать по значимости спортивным турнирам.

На данный момент Бельгийская футбольная ассоциация не сообщала, примет ли Жереми Доку участие в ближайшем матче группового этапа против сборной Ирана, который состоится 22 июня.

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