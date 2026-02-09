Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа высказался об игре нападающего команды Килиана Мбаппе, сравнив француза с легендой мадридского клуба, сообщают Vesti.kz.

Гол Мбаппе помог "сливочным" обыграть "Валенсию" в 23-м туре чемпионата Испании. По мнению Арбелоа, француз идёт по стопам Криштиану Роналду.

"Мбаппе просто не поддаётся описанию. Мы думали, что больше никогда не увидим игрока уровня Криштиану, но он действительно на пути к тому, чтобы стать великим чемпионом", — приводит слова Арбелоа Marca.

При этом тренер "Реала" считает, что в будущем Мбаппе сможет превзойти самого Роналду.

"Это огромная удача, потому что прямо сейчас он лучший игрок в мире, и он доказывает это изо дня в день, из матча в матч. Как я уже говорил, достижения Криштиану казались чем-то неземным, чем-то непревзойденным, чего никто не сможет достичь. У Мбаппе впереди еще долгий путь, ведь Криштиану был здесь много лет, но у него есть все условия, чтобы пойти по его стопам, и неизвестно, сможет ли он его превзойти. Но если кто и сможет, то это Килиан", – цитирует Арбелоа пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 38 голов и пять результативных передач. Француз выступает за "Реал" с 2024 года, а его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.

Роналду играл за "Реал" с 2009 по 2018 год, выиграл два чемпионата, два Кубка и два Суперкубка Испании, четыре Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба (450 голов в 438 матчах).

