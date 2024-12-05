Анчелотти сделал заявление о Мбаппе после фиаско "Реала"
Мадридский "Реал" проиграл "Атлетику" из Бильбао (1:2) на выезде в рамках перенесенного матча 19-го тура испанской Ла Лиги. Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти высказался о Килиане Мбаппе, который на 68-й минуте не реализовал пенальти, передают Vesti.kz.
Мадридский "Реал" проиграл "Атлетику" из Бильбао (1:2) на выезде в рамках перенесенного матча 19-го тура испанской Ла Лиги. Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти высказался о Килиане Мбаппе, который на 68-й минуте не реализовал пенальти, передают Vesti.kz.
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"Килиан Мбаппе играет не на своем лучшем уровне, но давайте дадим ему время адаптироваться. Он забил 10 голов, он может играть лучше, но он много работает", - цитирует Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо.
Мбаппе после этой игры получил одну из самых низких оценок. Еще француз возглавил антирейтинг Ла Лиги.
⚪️🇫🇷 Ancelotti: “Kylian Mbappé is not playing at his best level, but let’s give him time to adapt”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 5, 2024
“He’s scored 10 goals, he can be better but he’s working hard”. pic.twitter.com/wYePOr6yKD
"Реал" с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице и на четыре пункта отстает от лидирующей "Барселоны", которая провела на один матч больше. "Атлетик" располагается на четвертой строчке, набрав 29 очков.
7 декабря "Реал" сыграет в гостях с "Жироной", а на следующий день "Атлетик" встретится дома с "Вильярреалом".
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