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Анчелотти сделал заявление о Мбаппе после фиаско "Реала"

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Анчелотти сделал заявление о Мбаппе после фиаско "Реала" ©ФК "Реал"

Мадридский "Реал" проиграл "Атлетику" из Бильбао (1:2) на выезде в рамках перенесенного матча 19-го тура испанской Ла Лиги. Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти высказался о Килиане Мбаппе, который на 68-й минуте не реализовал пенальти, передают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" проиграл "Атлетику" из Бильбао (1:2) на выезде в рамках перенесенного матча 19-го тура испанской Ла Лиги. Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти высказался о Килиане Мбаппе, который на 68-й минуте не реализовал пенальти, передают Vesti.kz.

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"Килиан Мбаппе играет не на своем лучшем уровне, но давайте дадим ему время адаптироваться. Он забил 10 голов, он может играть лучше, но он много работает", - цитирует Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо.

Мбаппе после этой игры получил одну из самых низких оценок. Еще француз возглавил антирейтинг Ла Лиги.

"Реал" с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице и на четыре пункта отстает от лидирующей "Барселоны", которая провела на один матч больше. "Атлетик" располагается на четвертой строчке, набрав 29 очков.

7 декабря "Реал" сыграет в гостях с "Жироной", а на следующий день "Атлетик" встретится дома с "Вильярреалом".

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