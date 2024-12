Анчелотти сделал заявление о Мбаппе после фиаско "Реала"

Мадридский "Реал" проиграл "Атлетику" из Бильбао (1:2) на выезде в рамках перенесенного матча 19-го тура испанской Ла Лиги. Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти высказался о Килиане Мбаппе, который на 68-й минуте не реализовал пенальти, передают Vesti.kz.

"Реал" проиграл в Ла Лиге с незабитым пенальти Мбаппе

⚪️🇫🇷 Ancelotti: “Kylian Mbappé is not playing at his best level, but let’s give him time to adapt”.



“He’s scored 10 goals, he can be better but he’s working hard”. pic.twitter.com/wYePOr6yKD