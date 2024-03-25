Анчелотти объяснил отказ возглавить сборную Бразилии и "прошел" мимо Мбаппе

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 08:15
©twitter.com/realmadrid

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, почему отказался от предложения возглавить сборную Бразилии. Также у него поинтересовались по поводу трансфера Килиана Мбаппе, но он расплывчато ответил на этот вопрос, передают Vesti.kz.

"В Мадриде я чувствую себя очень хорошо, это здорово. Я очень рад находиться здесь и быть тренером "Реала". Очень, очень счастлив", - приводит его слова Sky Sport.

- Вы счастливы в "Реале", а тут еще и Мбаппе приезжает....

- Помните, что самое главное - это "Реал". Это большой клуб. Я горжусь тем, что являюсь его тренером, - ответил итальянский специалист.

Анчелотти тренировал "Реал" с 2013 по 2015 год, после чего возглавлял "Баварию", "Наполи" и "Эвертон". В испанский клуб вернулся в 2021 году. Со "сливочными выигрывал Ла Лигу (2021/22), Кубок (2013/14, 2022/23) и Суперкубок Испании (2021/22, 2023/24), Лигу чемпионов (2013/14, 2021/22), Суперкубок УЕФА (2014, 2022) и клубный чемпионат мира (2014, 2022).

Мбаппе ранее заявил, что определится со своим будущим до Евро-2024. Сообщалось, что французский нападающий летом покинет "Пари Сен-Жермен" и подпишет контракт с "Реалом". За парижан он выступает с 2017 года, до этого был игроком "Монако". В текущем сезоне Лиги 1 провел 24 матча, забил 24 гола и сделал 5 результативных передач.

Метки:
Анчелотти Карло Реал Мадрид Ла Лига Футбол Бразилия Мбаппе Килиан ПСЖ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 08:15
Испания
Анчелотти объяснил отказ возглавить сборную Бразилии и "прошел" мимо Мбаппе
Сегодня , 07:35
Испания
Супертрансфер в "Реал": Килиан Мбаппе сделал заявление
Вчера , 19:43
Испания
"МЮ" хочет забрать "Монстра" из "Барселоны". Отступные - 400 миллионов
Вчера , 19:18
Испания
СМИ назвали новый клуб экс-тренера "Барселоны"
Вчера , 16:03
Испания
"Реал" задумал подписать звезду "Ливерпуля"
22 марта, 20:34
Испания
Президент Франции может повлиять на "Реал" из-за Мбаппе и Олимпиады
22 марта, 16:09
Испания
В "Барселоне" озвучили амбициозное заявление о победе в Лиге чемпионов и Ла Лиге
22 марта, 11:57
Испания
В "Барселоне" предрекают "Реалу" трудности после трансфера Мбаппе
21 марта, 18:30
Испания
Неманья Максимович будет играть в Греции
20 марта, 12:31
Испания
В "Реале" сделали неожиданное признание о Мбаппе
© 2008 - 2024 ТОО «EML»