Супертрансфер в "Реал": Килиан Мбаппе сделал заявление

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, когда объявит о выборе в своей карьере, передают Vesti.kz.

Ранее звездный форвард столкнулся с холодным отношением во время тренировки в сборной, а затем высказался о возможной смене "ПСЖ" на мадридский "Реал".

🚨 Kylian Mbappé: “People will know my future before the Euros. I'm very calm about it”.



“My future is no longer a huge topic at the club, no one talks to me about it anymore”.



“I’ll be at the Euros with calm head, ready to do great things”, told Telefoot. pic.twitter.com/KF92kXjfHC