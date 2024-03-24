"Реал" задумал подписать звезду "Ливерпуля"

Мадридский "Реал" хочет подписать звездного игрока "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда, передают Vesti.kz.

По информации The Sun, "сливочные" готовы предложить "красным" 75 миллионов фунтов стерлингов за 25-летнего правого защитника.

При этом у "Ливерпуля" нет желания продавать Александер-Арнольда этим летом. В клубе по-прежнему надеются связать его еще одним долгосрочным контрактом.

Но если переговоры зайдут в тупик, "Реал" готов этим воспользоваться. Согласование новых условий с Александер-Арнольдом станет одним из главных приоритетов "Ливерпуля" этим летом.

Трент - воспитанник "Ливерпуля", его текущий контракт действует до 30 июня 2025 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 70 миллионов евро. В сборную Англии вызывается с 2018 года.

В нынешнем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) он провел 21 матч, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.