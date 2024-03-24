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Новости спорта Футбол Испания
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"Реал" задумал подписать звезду "Ливерпуля"

"Реал" задумал подписать звезду "Ливерпуля"
©instagram.com/trentarnold66

Мадридский "Реал" хочет подписать звездного игрока "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда, передают Vesti.kz.

По информации The Sun, "сливочные" готовы предложить "красным" 75 миллионов фунтов стерлингов за 25-летнего правого защитника.

При этом у "Ливерпуля" нет желания продавать Александер-Арнольда этим летом. В клубе по-прежнему надеются связать его еще одним долгосрочным контрактом.

Но если переговоры зайдут в тупик, "Реал" готов этим воспользоваться. Согласование новых условий с Александер-Арнольдом станет одним из главных приоритетов "Ливерпуля" этим летом.

Трент - воспитанник "Ливерпуля", его текущий контракт действует до 30 июня 2025 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 70 миллионов евро. В сборную Англии вызывается с 2018 года.

В нынешнем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) он провел 21 матч, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 28 20 4 4 70-24 64
2 Ливерпуль 28 19 7 2 65-26 64
3 Манчестер Сити 28 19 6 3 63-28 63
4 Астон Вилла 29 17 5 7 60-42 56
5 Тоттенхэм Хотспур 28 16 5 7 59-42 53
6 Манчестер Юнайтед 28 15 2 11 39-39 47
7 Вест Хэм Юнайтед 29 12 8 9 46-50 44
8 Брайтон энд Хов Альбион 28 11 9 8 50-44 42
9 Вулверхэмптон Уондерерс 28 12 5 11 42-44 41
10 Ньюкасл Юнайтед 28 12 4 12 59-48 40
11 Челси 27 11 6 10 47-45 39
12 Фулхэм 29 11 5 13 43-44 38
13 Борнмут 28 9 8 11 41-52 35
14 Эвертон 28 8 7 13 29-39 31
15 Кристал Пэлас 28 7 8 13 33-48 29
16 Брентфорд 29 7 5 17 41-54 26
17 Ноттингем Форест 29 6 7 16 35-51 25
18 Лутон Таун 29 5 7 17 42-60 22
19 Бернли 29 4 5 20 29-63 17
20 Шеффилд Юнайтед 28 3 5 20 24-74 14

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Метки:
Реал Мадрид Ла Лига Футбол Футбольные трансферы Ливерпуль АПЛ

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