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Новости спорта Футбол Испания
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Появились подробности перехода Мбаппе в "Барселону"

Появились подробности перехода Мбаппе в "Барселону"
©twitter.com/PSG_English

Бывший директор "Барселоны" Хавьер Бордас заявил, что каталонский клуб в свое время не воспользовался возможностью подписать Килиана Мбаппе, передают Vesti.kz.

Вместо него "сине-гранатовые" купили Усмана Дембеле.

"Если бы я был у руля клуба, Мбаппе играл бы за "Барсу". Когда "Пари Сен-Жермен" заплатил 222 миллиона евро за Неймара, у нас были деньги, чтобы подписать его. Но совет директоров отдал предпочтение Дембеле. Я хотел Мбаппе, говорил с его отцом, он бы перешел в "Барсу". В какой-то момент, в последний день трансферного окна, я подумал, что он у нас есть", - приводит слова Бордаса AS.

Дембеле перешел в "Барселону" из дортмундской "Боруссии" в 2017 году за 135 миллионов евро, а летом 2023-го перебрался в ПСЖ за 50 миллионов.

"Монако" в 2018 году получил 180 миллионов евро за переход Мбаппе в ПСЖ, до этого Килиан год отыграл в составе парижан на правах аренды. Ожидается, что этим летом французский нападающий покинет ПСЖ и перейдет в "Реал".

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Метки:
Барселона Ла Лига Футбол Мбаппе Килиан ПСЖ

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