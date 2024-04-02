Назван главный козырь "Ливерпуля" для трансфера Мбаппе

Бывший полузащитник сборной Франции и лондонского "Арсенала" Робер Пирес заявил, что хотел бы видеть Килиана Мбаппе в Английской Премьер-лиге, сообщают Vesti.kz.

"Мне жаль, Килиан, но ты был не первым, кто сказал "Реалу" "нет". Я не знаю, какое решение он примет в итоге, но я отказал "Реалу", потому что у меня было два других варианта.

Конечно, если бы у меня не было вариантов с "Арсеналом" и "Юве", я бы сразу перешел в "Реал". Это точно.

Я хотел бы видеть его в "Ливерпуле". Это отличный клуб, семья, хорошая структура, отсутствие давления, спокойные болельщики... И я думаю, что связка Мбаппе – Салах может быть взрывной. Я думаю, он способен отказать "Реалу", - цитирует Пиреса As.