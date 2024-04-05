ПСЖ лидирует в борьбе за полузащитника за 85 миллионов евро

Хавбек английского "Ньюкасла" Бруно Гимараес может перейти во французский ПСЖ, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает PSG COMMUNITY со ссылкой на The Sun парижане предпочтительнее выглядят в борьбе за 26-летнего бразильца, которого также хотят подписать английские "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". Футболист, желает в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

Французский клуб готов выплатить отступные за игрока, а "Ньюкаслу" придется пойти на сделку ради соблюдения правил финансового фэйр-плей.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста английского клуба в 85 миллионов евро.