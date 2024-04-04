ПСЖ с рекордом вышел в финал: Мбаппе смазал пенальти, но забил победный гол

"Пари Сен-Жермен" вышел в финал Кубка Франции по футболу и установил рекорд, передают Vesti.kz.

В полуфинале турнира парижане обыграли "Ренн" со счетом 1:0. Единственный гол на 40-й минуте забил Килиана Мбаппе (40-я минута). При чем француз на 37-й минуте не реализовал пенальти, его удар отразил вратарь "Ренна" Стив Манданда.

Таким образом, ПСЖ сыграет в финале Кубка Франции в 20-й раз в своей истории. По информации Opta Sport, команда Луиса Энрике вышла на чистое первое место во Франции, обогнав "Марсель" (19) по количеству участий в финалах турнира.

В финале турнира, который пройдет 25 мая на стадионе "Пьер Моруа" в Лилле, ПСЖ встретится с "Лионом". Впервые в истории финальный матч Кубка Франции пройдет не в Париже или одном из его пригородов.