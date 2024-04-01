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Новости спорта Футбол Франция
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Мбаппе оскорбил тренера ПСЖ из-за замены. Энрике ответил

Мбаппе оскорбил тренера ПСЖ из-за замены. Энрике ответил
©twitter.com/PSG_English

История с заменой и недовольством Килиана Мбаппе в гостевом матче "Пари Сен-Жермена" против "Марселя" (2:0) в рамках 27-го тура Лиги 1 получила продолжение, передают Vesti.kz.

Главный тренер парижан заменил Мбаппе на Гонсалу Рамуша на 64-й минуте, португалец установил окончательный счет в матче, тогда как Килиан был недоволен решением Луиса Энрике.

Мбаппе обиделся на тренера из-за замены: решение Энрике помогло ПСЖ

По информации RMC Sport, Мбаппе, покидая поле, произнес несколько оскорбительных слов в адрес тренера. Хотя нет никаких подтверждений того, что именно он сказал, и в чей адрес.

Тем не менее на послематчевой пресс-конференции Луиса Энрике спросили об этом. Испанец сначала рассмеялся, затем, поморщившись, ответил: "Я ничего не видел. Вообще ничего".

Видеообзор игры можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что Мбаппе покинет ПСЖ этим летом и продолжит карьеру в "Реале". За французский клуб он выступает с 2017 года, до этого был игроком "Монако".

ПСЖ с 62 очками уверенно лидирует в турнирной таблице, а "Марсель" с 39 очками находится на седьмой строчке.

Следующий тур состоится 7 апреля: ПСЖ на своем поле примет "Клермон", а "Марсель" на выезде сыграет с "Лиллем".

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Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ Футбол

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