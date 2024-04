Мбаппе обиделся на тренера из-за замены: решение Энрике помогло ПСЖ

Звезда "Пари Сен-Жермена" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе не доиграл выездной матч с "Марселем" в 27-м туре Лиги 1, передают Vesti.kz.

Главный тренер парижан Луис Энрике убрал с поля Мбаппе на 64-й минуте, выпустив вместо него Гонсалу Рамуша. Килиан был недоволен решением наставника, но, как показали дальнейший события на поле, Энрике угадал с заменой - португальский форвард на 85-й минуте сделал счет 2:0 и тем самым снял все вопросы о победителе встречи, которую гости доигрывали вдесятером из-за удаления Лукаса Бералдо на 40-й минуте.

🚨LOAN WATCH: Mbappé is not happy he’s being subbed off again for PSG. pic.twitter.com/wK21EbhAua