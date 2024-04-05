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Новости спорта Футбол Франция
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ПСЖ придумал как отомстить "Реалу" за Мбаппе

ПСЖ придумал как отомстить "Реалу" за Мбаппе
©PSG

Бразильский форвард "Реала" Винисиус Жуниор заинтересовал гранда французского футбола ПСЖ, передает Vesti.kz. со ссылкой на Tribal Football.

В услугах звездного бразильца заинтересованы сразу несколько топ-клубов. Также речь идет и об английских "Ливерпуле" и "Челси". За переход Винисиуса готовы заплатить до 200 миллионов евро.

Однако мадридский гранд не планирует расставаться со своим ведущим футболистом. В текущем сезоне Жуниор поучаствовал в 28 матчах. На его счету 18 забитых мячей и восемь голевых передач. Контракт 23-летнего игрока со "сливочными" истекает летом 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.

"Барселона" приготовила ответку "Реалу" на трансфер Мбаппе

Ранее сообщалось, что Мбаппе перейдет в "Реал" на правах свободного агента и подпишет пятилетний контракт.

25-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий в 38 матчах во всех турнирах забил 39 голов и отдал восемь результативных передач.

Контракт Килиана с ПСЖ действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро.

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Метки:
Реал Мадрид Барселона Футбол ПСЖ Мбаппе Килиан

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