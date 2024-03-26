Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Испания
Комментарии

"Барселона" приготовила ответку "Реалу" на трансфер Мбаппе

"Барселона" приготовила ответку "Реалу" на трансфер Мбаппе
©ФК "Барселона"

Каталонская "Барселона" решила подписать нападающего топ-уровня, чтобы не отставать от своих главных конкурентов - мадридского "Реала", который близок к трансферу Килиана Мбаппе, передают Vesti.kz.

По информации Mundo Deportivo, руководство "Барселоны" в лице ее президента Жоана Лапорты мечтает о подписании нападающего английского "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда. "Сине-гранатовые" рассчитывают приобрести 23-летнего норвежца летом 2025 года.

Лапорта хочет, чтобы покупка Холанда стала ответом "Барселоны" на трансфер Мбаппе в "Реал". Отмечается, что у президента каталонского клуба хорошие отношения с агентом норвежца Рафаэлой Пиментой.

Кроме того, в "Барселоне" прекрасно осведомлены о ситуации вокруг Холанда. Его агент Рафаэла Пимента и ее партнер Максвелл, ранее игравший за каталонцев, в феврале встречались со спортивным директором клуба Деку, чтобы обсудить потенциальный трансфер.

Одним из факторов, который может повлиять на решение Холанда, может стать неопределенность вокруг Пепа Гвардиолы, контракт которого с "Сити" рассчитан до лета 2025-го. Кроме того, "Барселона" учитывает и продолжающееся расследование вокруг предполагаемых финансовых нарушений со стороны "горожан".

Отмечается, что при необходимости выбирать между "Барселоной" и "Реалом" Холанд учтет тот факт, что в каталонском клубе ему не придется делить внимание медиа с Мбаппе. А переход в "Барсу" дал бы возможность создать противостояние, как было у Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Месси открыли суровую правду о соперничестве с Роналду

Напомним, Холанд перешел в "Манчестер Сити"из дортмундской "Боруссии" летом 2022 года. В составе "горожан" он сделал требл - выиграл Кубок и чемпионат Англии, а также Лигу чемпионов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.

в нынешнем сезоне Холанд принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 29 голами и шестью результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 180 миллионов евро.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Барселона Холанд Эрлинг Манчестер Сити Ла Лига АПЛ Реал Мадрид Мбаппе Килиан ПСЖ

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 15:15
Испания
©ФК "Барселона" "Барселона" приготовила ответку "Реалу" на трансфер Мбаппе
Сегодня , 10:15
Испания
©instagram.com/cristiano/ Новичок "Реала" на примере Роналду рассказал, что важнее таланта
Вчера , 08:15
Испания
©twitter.com/realmadrid Анчелотти объяснил отказ возглавить сборную Бразилии и "прошел" мимо Мбаппе
Вчера , 07:35
Испания
©twitter.com/PSG_English/ Супертрансфер в "Реал": Килиан Мбаппе сделал заявление
24 марта, 19:43
Испания
©instagram.com/mikayilfaye "МЮ" хочет забрать "Монстра" из "Барселоны". Отступные - 400 миллионов
24 марта, 19:18
Испания
©instagram.com/qsetien СМИ назвали новый клуб экс-тренера "Барселоны"
24 марта, 16:03
Испания
©instagram.com/trentarnold66 "Реал" задумал подписать звезду "Ливерпуля"
22 марта, 20:34
Испания
©PSG Президент Франции может повлиять на "Реал" из-за Мбаппе и Олимпиады
22 марта, 16:09
Испания
©twitter.com/FCBarcelona В "Барселоне" озвучили амбициозное заявление о победе в Лиге чемпионов и Ла Лиге
22 марта, 11:57
Испания
©ligue1.com В "Барселоне" предрекают "Реалу" трудности после трансфера Мбаппе
21 марта, 18:30
Испания
©ФК "Хетафе" Неманья Максимович будет играть в Греции
20 марта, 12:31
Испания
©twitter.com/PSG_English В "Реале" сделали неожиданное признание о Мбаппе
20 марта, 08:04
Испания
©twitter.com/FCBarcelona Названы три условия, которые могут убедить Хави остаться в "Барселоне"
19 марта, 22:55
Испания
©twitter.com/realmadrid Вратарь "Реала" получил тяжелую травму и покинул поле в слезах
19 марта, 20:00
Испания
©PSG Скандальный футболист дал совет Мбаппе о переходе в "Реал"
19 марта, 17:00
Испания
©ligue1.com "Не так уж умно". В МЮ раскрыли трансферную политику на примере Мбаппе
19 марта, 12:08
Испания
©ФК "Реал" Мадрид Стала известна реакция игроков "Реала" на разгромную победу "Барселоны"
19 марта, 11:15
Испания
©instagram.com/k.mbappe/erling.haaland Мбаппе и Холанд внесли раздор в "Реале"
18 марта, 19:00
Испания
©instagram.com/cristiano/ "Реал" нацелился на протеже Роналду
18 марта, 13:55
Испания
©twitter.com/FCBarcelona Левандовски повторил достижение Роналду
18 марта, 13:37
Испания
©twitter.com/FCBarcelona "Барселона" сотворила историю в матче с разгромом "Атлетико"
18 марта, 12:12
Испания
©fcbarcelona.com В "Барселоне" повторили рекорд Месси
18 марта, 10:48
Испания
©ФК "Барселона" "Барселона" выбрала наследника Месси
18 марта, 07:46
Испания
©twitter.com/FCBarcelona Разгромом и удалением Хави завершился матч "Атлетико" и "Барселоны"
17 марта, 20:00
Испания
©twitter.com/realmadrid Фанаты испанского клуба пожелали смерти лидеру "Реала"
17 марта, 19:30
Испания
©arsenal.com Легенда "Барселоны" назвал кандидатов на замену Хави
17 марта, 18:00
Испания
©twitter.com/shakira Шакира рассказала об измене Пике
16 марта, 23:00
Испания
©twitter.com/realmadrid "Реал" увеличил отрыв в испанской Ла Лиге
16 марта, 17:57
Испания
©instagram.com/raphinha/ Команды Роналду и Бензема нацелились на звезду "Барселоны"
16 марта, 16:55
Испания
©ФК "Барселона" Стало известно, почему Левандовски отказал "Реалу"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus