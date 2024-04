Стали известны слова Мбаппе после замены: он оскорбил тренера ПСЖ

Стало известно, что сказал нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе после замены в матче 27-го тура чемпионата Франции с "Марселем", сообщают Vesti.kz.

Форвард был заменен на 64‑й минуте. 25‑летний футболист был недоволен таким решением тренера парижан Луиса Энрике и оскорбил специалиста.

По информации Foot Mercato, уходя с поля, Мбаппе сказал в сторону тренера фразу с использованием слов "сукин сын". Затем он сразу ушел в раздевалку.

🚨LOAN WATCH: Mbappé is not happy he’s being subbed off again for PSG. pic.twitter.com/wK21EbhAua