Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Франция
Комментарии

Женщина-арбитр получила "кол" за судейство: она вошла в историю

Женщина-арбитр получила "кол" за судейство: она вошла в историю
©L'Equipe

Авторитетное французское издание L'Equipe крайне низко оценило работу судейской бригады в матче 1/2 финала Кубка Франции "Лион" - "Валансьен" (3:0).

Так, женщина-арбитр Стефани Фраппар получила 1 из 10 баллов за свою работу. В матче был назначен спорный пенальти в ворота команды из Лиги 2, а также был отменен гол полузащитника "Валансьена" Кнокара.

"Отвратительный матч", - написало издание.

Отметим, что в 2022 году Фраппар стала первой женщиной-судьей в истории мужских чемпионатов мира. Она работала главным арбитром на матче Германия - Коста-Рика (4:2).

Напомним, "Лион" вышел в финал турнира. Соперником команды Пьера Сажа в финале Кубка Франции станет победитель пары "Пари Сен-Жермен" - "Ренн". Их матч состоится 3 апреля.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Франция Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus