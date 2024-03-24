СМИ назвали новый клуб экс-тренера "Барселоны"

Бывший главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен может возглавить "Ботафого" из Бразилии, передают Vesti.kz.

По информации AS, "Ботафого" находится в поиске нового тренера, преимущественно из Европы. Кике Сетьен - один из главных претендентов на пост главного тренера, поскольку за его назначение выступает совет директоров в бразильском клубе.

Кике Сетьен находится в статусе свободного агента после ухода из "Вильярреала" в сентябре прошлого года.

В тренерской карьере испанца также были "Барселона", "Реал Бетис", "Лас-Пальмас", "Луго", "Логроньес". Еще он возглавлял сборную Экваториальной Гвинеи.

Интересно, что в 2005 году специалист работал в штабе Николая Писарева в сборной России по пляжному футболу, которая стала второй на домашнем Кубке Европы.