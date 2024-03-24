Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Видео с танцем Мбаппе взорвало интернет

Видео с танцем Мбаппе взорвало интернет
©PSG

Французский нападающий ПСЖ Киллиан Мбаппе станцевал в ходе тренировки с национальной командой, передает Vesti.kz.

В преддверии товарищеского матча с Германией, Франция провела открытую тренировку. На ней присутствовало множество болельщиков, который вдохновили Мбаппе на танец. Форвард начал двигаться сам по себе и вызвал восторг у зрителей. Видео было снято, кем-то из них и стало хитом интернета.

Отметим, что права на Мбаппе принадлежат ПСЖ, но уже летом он уйдет из клуба и станет игроком "Реала".

Напомним, что Киллиан выступает за ПСЖ с 2017 года. В этом сезоне форвард провел 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Его контракт с парижанами истекает в июне.

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Мбаппе Килиан Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 07:30
Мировой футбол
©PSG Видео с танцем Мбаппе взорвало интернет
Вчера , 22:17
Мировой футбол
©PSG Мбаппе отвергли в сборной Франции. Видео
Вчера , 20:31
Мировой футбол
©ФК "Хетафе" Скандальный обидчик "Астаны" заинтересовал "Ювентус"
Вчера , 19:58
Мировой футбол
©twitter.com/ManCity В "Барселоне" рассказали о трансфере Холанда
Вчера , 15:26
Мировой футбол
©globallookpress.com В сборной Аргентины превзошли рекорд Марадоны
Вчера , 14:20
Мировой футбол
©PSG Стал известен ответ Мбаппе на решение "Реала" лишить его мечты
Вчера , 12:09
Мировой футбол
©ФК "Интер Майами" В "Интер Майами" сообщили неприятный факт о Месси
Вчера , 09:30
Мировой футбол
©instagram.com/ethnikiomada В сборной Греции назвали причину неудачи Казахстана в плей-офф за попадание на Евро
22 марта, 21:28
Мировой футбол
©ФК "Шахтер" (Донецк) Топовый европейский клуб накажет экс-игрока КПЛ за лайк: подробности
22 марта, 17:52
Мировой футбол
©FIFA Экс-игрок "Барселоны" взял кредит, чтобы выйти из тюрьмы
20 марта, 22:54
Мировой футбол
©ФК "Дордой" Казахстанец забил чудо-гол и принес победу зарубежному клубу: видео
20 марта, 22:18
Мировой футбол
©ФК "Динамо" Минск Футболист сборной Казахстана подписал контракт с европейским чемпионом
20 марта, 19:50
Мировой футбол
©instagram.com/georginagio/ Джорджина Родригес показала жизнь с Роналду в раю
20 марта, 18:53
Мировой футбол
©instagram.com/cristiano/ Назван самый дорогой футболист в Саудовской Аравии. Роналду и Неймара нет в топ-10
20 марта, 10:15
Мировой футбол
©instagram.com/cristiano Названа роль Роналду в сборной Португалии
20 марта, 08:34
Мировой футбол
©instagram.com/grimaldo35 Защитник сборной Испании назвал лучшего тренера в своей карьере
19 марта, 22:25
Мировой футбол
©twitter.com/SportCharleroi В Бельгии вратари пошли на необычный шаг ради Рамадана
19 марта, 18:12
Мировой футбол
©Instagram\PSG "Реал" отказался от наследника Неймара ради Мбаппе
19 марта, 14:00
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi/ Скандал с Месси в Гонконге получил неожиданное продолжение
19 марта, 09:16
Мировой футбол
©IG/leomessi/cristiano Роналду разоблачили и поставили точку в споре с Месси
18 марта, 10:03
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Криштиану Роналду выбрал клуб для завершения карьеры
18 марта, 09:32
Мировой футбол
©fanatik.com.tr Скандалом и дракой футболистов с фанатами закончился матч в Турции: видео
17 марта, 13:59
Мировой футбол
©facebook.com/hapoelbeer7 Форварда сборной Казахстана "наградили" за матч в новом клубе
17 марта, 13:33
Мировой футбол
©Кадр из видео Супергол на 99-й минуте со своей половины принес победу клубу МЛС
17 марта, 10:48
Мировой футбол
©twitter.com/Alhilal_EN В чемпионате Роналду переписали мировой рекорд
17 марта, 09:44
Мировой футбол
©twitter.com/InterMiamiCF Суарес зарешал без Месси и помог "Интер Майами" победить в МЛС
16 марта, 22:52
Мировой футбол
©ФК "Хапоэль" Шушеначев помог израильскому клубу попасть в топ-3 чемпионата
16 марта, 19:57
Мировой футбол
©instagram.com/hbsfc/ Израильский клуб принял решение по Шушеначеву перед матчем с аутсайдером
16 марта, 17:57
Мировой футбол
©instagram.com/raphinha/ Команды Роналду и Бензема нацелились на звезду "Барселоны"
16 марта, 17:25
Мировой футбол
©instagram.com/cristiano/ instagram.com/leomessi/ Роналду или Месси? Назван лучший футболист в истории

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus