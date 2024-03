Видео с танцем Мбаппе взорвало интернет

Французский нападающий ПСЖ Киллиан Мбаппе станцевал в ходе тренировки с национальной командой, передает Vesti.kz.

В преддверии товарищеского матча с Германией, Франция провела открытую тренировку. На ней присутствовало множество болельщиков, который вдохновили Мбаппе на танец. Форвард начал двигаться сам по себе и вызвал восторг у зрителей. Видео было снято, кем-то из них и стало хитом интернета.

Mbappe ready to collabs with Vini Jr at Real Madrid 🤣pic.twitter.com/OUYh8dI1YJ