Анчелотти исключил фиаско Мбаппе в историческом матче

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 21:30
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25 августа "Реал" примет на своем поле "Вальядолид" в рамках второго тура чемпионата Испании по футболу. Для новичка "сливочных" Килиана Мбаппе это будет первая игра на "Сантьяго Бернабеу". Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти уверен, что французский нападающий проведет эту встречу хорошо, передают Vesti.kz.

- Как "Бернабеу" примет Мбаппе? Может ли домашний стадион напугать его в первой игре или, напротив, он окрылит игрока?

- Это будет очень хороший день для Мбаппе, который впервые сыграет на "Бернабеу" в футболке "Реала". Фанаты очень рады ему. Он проведет отличную игру, и болельщикам она понравится.

Мбаппе перешел в "Реал" этим летом из "Пари Сен-Жермена" в статусе свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2029-го. В его карьере также был "Монако". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 180 миллионов евро.

В первом туре Ла Лиги "Реал" неожиданно потерял очки в гостевом матче с "Мальоркой". Голы смотрите здесь.

Метки:
Реал Мадрид Мбаппе Килиан Ла Лига Футбол Анчелотти Карло

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