Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо принял решение отказаться от трёх футболистов, на которых в стане "сливочных" он не рассчитывает, передают Vesti.kz.

Одной из главных целей на трансферном рынке будет подписание центрального защитника. В этом контексте "королевский клуб" пытается договориться о переходе Ибраима Конате из "Ливерпуля", у которого истекает контракт по окончании текущего сезона.

Мадридский клуб считает француза отличным вариантом на рынке и готов усилить позицию, на которой Алонсо настаивает с самого момента своего назначения. Пока что в это межсезонье в команду пришёл лишь Дин Хёйсен.

Приход Конате в "Реал" повлечёт уход трёх игроков

Если Конате в итоге окажется на "Сантьяго Бернабеу", то три игрока обороны рискуют покинуть клуб — речь идёт о Давиде Алабе, Антонио Рюдигере и Рауле Асенсио. Первые двое, скорее всего, уйдут без проблем, так как их контракты заканчиваются летом. Ситуация с Асенсио сложнее: минувшим летом он уже отказался уходить и решил остаться, хотя не получает игрового времени и в начале этого сезона также не выходил на поле.

Алонсо составил черный список в "Реале"

Как сообщает Don Balon, именно Алонсо составил "чёрный список" из трёх игроков, которые уйдут, в случае трансфера Конате. Президент "сливочных" Флорентино Перес полностью поддерживает тренера и уже начал строить оборону будущего, чтобы избавить "Реал" от проблем в защите, которые преследовали клуб в последние годы, особенно в прошлом сезоне.

