"Реал" разгромил "Атлетик" в гостях со счётом 3:0, и эта уверенная победа совпала с важными тактическими изменениями, на которые решился Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Алонсо перестроил полузащиту по запросу лидеров

Как сообщает Don Balon, Хаби Алонсо наконец прислушался к лидерам команды и вернулся к модели центра поля, которую успешно использовал Карло Анчелотти.

Главное решение – отказ от Арды Гюлера в старте и возвращение Эдуарду Камавинга в основу. Линия полузащиты была выстроена почти по "классической" схеме Анчелотти:

Орельен Тчуамени – опорная точка,Эдуарду Камавинга – интенсивность, прессинг, работа на второй темп,Феде Вальверде – энергия и объем,Джуд Беллингем – подключение к атаке и игра между линиями.

Именно эта конфигурация помогала "Реалу" доминировать при Анчелотти – и в матчe с "Атлетиком" она снова сработала.

К чему привели изменения Алонсо?

Камавинга стал одним из главных героев встречи: мощный прессинг, высокий темп, точное движение без мяча и гол, которым он оформил преимущество. Тчуамени провёл неоднозначный матч, чередуя ошибки с важными перехватами, но его роль опорника не обсуждается.

Вальверде вновь был главным мотором команды, а вот Беллингем провёл ещё один невыразительный по меркам своих стандартов матч.

На фоне спада Гюлера решение оставить турка в запасе выглядело неизбежным. Он теряет уверенность, и Алонсо решил снять с него давление, выбрав футболистов, находящихся в лучшей физической форме. Итог подтвердил правильность этого хода – "Реал" не проиграл центр, который весь сезон был проблемной зоной.

Однако, несмотря на отдельные недочёты, Алонсо планирует сохранить обновлённый вариант полузащиты – игра команды заметно стабилизировалась.

Отметим, что благодаря уверенной победе над "Атлетиком" мадридцы довели свой счёт до 36 очков и сохранили вторую строчку в таблице, продолжая преследовать лидирующую "Барселону". "Атлетик", имея 20 очков, располагается на восьмой позиции.

В ближайшем туре "Реал" 7 декабря встретится с "Сельтой", а "Атлетик" днем ранее, 6 декабря, проведёт игру против "Атлетико".