Футболисты "Реала" вырвали победу у "Леганеса" в 29-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", завершилась со счетом 3:2.

Хозяева поля первыми добились успеха, но на перерыв ушли при 1:2. Во втором тайме "сливочные" собрались и не только отыгрались, но и дожали гостей. В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе (32-я минута с пенальти, 76-я), а также отличился Джуд Беллингем (47-я). У проигравших голы забили Диего Гарсия (33-я) и Дани Раба (41-я).

"Реал", набрав 63 очка, идет вторым в турнирной таблице, а "Леганес" с 27 баллами занимает 18-е место.

5 апреля "Реал" примет на своем поле "Валенсию", а 7-го числа "Леганес" сыграет дома с "Осасуной".

Ранее мадридский "Атлетико" сенсационно оступился, подробности - тут.