"Барселоне" предстоит найти способ урегулировать нарастающее недовольство Фермина Лопеса. Молодой полузащитник, считавшийся одной из главных надежд "сине-гранатовых", разочарован своим нынешним положением и начинает задумываться о смене клуба, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

От яркого дебюта к периферийной роли

Прошлый сезон стал для Лопеса прорывным - Хави Эрнандес доверил ему место в команде, и он не подвел, став вторым лучшим бомбардиром "Барселоны" в Ла Лиге после Роберта Левандовски. Его прогресс привлек внимание топ-клубов, но игрок предпочел остаться и бороться за место в основе.

Почему Лопес недоволен?

Несмотря на амбиции, приход Дани Ольмо и смена главного тренера привели к тому, что Лопес оказался на вторых ролях. Новый наставник Ханс-Дитер Флик использует его лишь эпизодически, и даже в условиях усталости лидеров он выходит на поле нерегулярно. Это стало причиной нарастающего разочарования футболиста.



Контракт до 2030 года, но возможный уход летом

Несколько месяцев назад Фермин продлил контракт с "Барселоной" до 2030 года, однако теперь он всерьез рассматривает возможность ухода. Если поступит выгодное предложение, полузащитник готов покинуть клуб. Среди возможных претендентов называют "Атлетико" Мадрид, "Астон Виллу", "Манчестер Юнайтед" и "Боруссию" Дортмунд.

Шанс проявить себя против "Осасуны"

Лопес может получить игровое время в ближайшем матче с "Осасуной" благодаря усталости основных игроков после международных встреч. Однако для молодого таланта этого недостаточно - он хочет стабильного места в стартовом составе. Летом "Барсе" придется решать непростую задачу: удерживать перспективного полузащитника или расстаться с ним.

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