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Англия
Вчера 16:24
 

Звезда "Ливерпуля" выбрал между "Реалом" и "Барселоной"

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Звезда "Ливерпуля" выбрал между "Реалом" и "Барселоной" ©Depositphotos/oasisamuel

Мадридский "Реал" находится на завершающей стадии переговоров о трансфере защитника "Ливерпуля" Трента Александера-Арнольда. Контракт игрока с английским клубом истекает в июне, и если не произойдет неожиданных изменений, он присоединится к "королевскому клубу" в статусе свободного агента, передают Vesti.kz со ссылкой на Diario Sport.

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Мадридский "Реал" находится на завершающей стадии переговоров о трансфере защитника "Ливерпуля" Трента Александера-Арнольда. Контракт игрока с английским клубом истекает в июне, и если не произойдет неожиданных изменений, он присоединится к "королевскому клубу" в статусе свободного агента, передают Vesti.kz со ссылкой на Diario Sport.

"Барселона" хотела подписать защитника

Примечательно, что в последние годы Александером-Арнольдом активно интересовалась "Барселона". Каталонцы давно следили за его карьерой и рассматривали возможность трансфера, особенно в период, когда команду возглавлял Хави Эрнандес.

Почему переход в "Барсу" не состоялся?

Нынешний спортивный директор "Барселоны" Деку встречался с агентом игрока, его братом, чтобы обсудить возможный переход. Однако сделка не состоялась - вероятно, этому помешали финансовые сложности клуба, приоритет других трансферов или высокая конкуренция на позиции правого защитника, где стабильно выступает Жюль Кунде.


Симпатии к "Барселоне" не повлияли на решение

В 2020 году Александер-Арнольд открыто признавался, что восхищается "Барселоной" и вырос на игре таких легенд, как Лионель Месси, Хави, Андрес Иньеста и Тьерри Анри. Он также отмечал схожесть философии "Барсы" и "Ливерпуля" - ставка на молодежь и атакующий стиль игры.

Выбор сделан - "Реал"

Несмотря на это, спустя пять лет защитник "Ливерпуля", вероятно, окажется в составе главного соперника "Барсы". Переговоры с "Реалом" завершены, и принципиальное соглашение уже достигнуто. Официальное объявление ожидается в ближайшие месяцы.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 29 21 7 1 69-27 70
2 Арсенал 29 16 10 3 53-24 58
3 Ноттингем Форест 29 16 6 7 49-35 54
4 Челси 29 14 7 8 53-37 49
5 Манчестер Сити 29 14 6 9 55-40 48
6 Ньюкасл Юнайтед 28 14 5 9 47-38 47
7 Брайтон энд Хов Альбион 29 12 11 6 48-42 47
8 Фулхэм 29 12 9 8 43-38 45
9 Астон Вилла 29 12 9 8 41-45 45
10 Борнмут 29 12 8 9 48-36 44
11 Брентфорд 29 12 5 12 50-45 41
12 Кристал Пэлас 28 10 9 9 36-33 39
13 Манчестер Юнайтед 29 10 7 12 37-40 37
14 Тоттенхэм Хотспур 29 10 4 15 55-43 34
15 Эвертон 29 7 13 9 32-36 34
16 Вест Хэм Юнайтед 29 9 7 13 33-49 34
17 Вулверхэмптон Уондерерс 29 7 5 17 40-58 26
18 Ипсвич 29 3 8 18 28-62 17
19 Лестер Сити 29 4 5 20 25-65 17
20 Саутгемптон 29 2 3 24 21-70 9

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