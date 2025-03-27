Несмотря на постоянные слухи о будущем и интерес со стороны "Пари Сен-Жермена", Гави четко обозначил свою позицию перед президентом "сине-гранатовых" Жоаном Лапортой: он хочет остаться в "Барселоне". Андалузский полузащитник является одним из ключевых игроков каталонского клуба и, несмотря на сложное финансовое положение, не намерен менять команду, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.
Французский гранд уже несколько месяцев внимательно следил за ситуацией с испанцем. Главный тренер ПСЖ Луис Энрике, работавший с Гави в сборной Испании, считает его идеальным игроком для своей полузащиты. К тому же бывший одноклубник Усман Дембеле пытался убедить его присоединиться к проекту парижан. ПСЖ был готов предложить выгодные условия как самому футболисту, так и "Барселоне", чтобы завершить трансфер уже этим летом.
Однако испанец дал однозначный ответ - он остается в "Барселоне". Несмотря на то, что в этом сезоне его роль в составе уменьшилась из-за прихода Ханса-Дитера Флика и высокой конкуренции в полузащите, он сохраняет полную преданность клубу.Руководство "Барсы" переживало, но Гави не рассматривает уход
Интерес ПСЖ и сложное финансовое положение каталонцев вызывали беспокойство у руководства. Опасения были связаны с тем, что заманчивое предложение могло бы поколебать игрока. Однако после личного разговора с футболистом Лапорта успокоился: Гави твердо намерен продолжить карьеру в составе "блауграны".
Хотя Гави конкурирует за место в составе с такими игроками, как Френки де Йонг, Дани Ольмо, Педри и Фермин Лопес, в "Барселоне" не сомневаются в его важности. Агрессивность, интенсивность и высокий уровень игры делают его незаменимым футболистом. Клуб продлил контракт с ним до 2030 года, подтверждая долгосрочные планы на него.Звезда "Барсы" продолжит сиять
Приняв решение остаться и подтвердив свою приверженность "Барселоне", Гави вновь демонстрирует преданность клубу. Хотя слухи о возможном уходе будут появляться и дальше, Лапорта и болельщики могут быть уверены: их молодая звезда будет блистать в Каталонии и в следующем сезоне.