WBO поставила ультиматум Алимханулы и Андраде перед боем за титул чемпиона мира

Казахстанцу Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) и Деметрису Андраде (31-0, 19 КО) из США выделен дополнительный срок для переговоров о титульном поединке в среднем весе. WBO уведомила стороны о своем решении перед промоутерскими торгами, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее появилась информация, что Андраде откажется от титула без боя, но WBO дает шанс чемпиону на защиту.

"Доводим до вашего сведения, что учитывая текущие обсуждения между всеми заинтересованными сторонами, Комитет WBО предоставил сторонам окончательный срок пять календарных дней для достижения соглашения. Время, указанное здесь, отсчитывается после

выдачи этого уведомления.

Таким образом, торги поединка Деметриуса Андраде и Жанибека Алимханулы, запланированные на завтра, пятницу, 28 января 2022 года, в 11:00 (AST) в штаб-квартире WBO, откладывается немедленно.

Если соглашение не будет достигнуто в срок, указанный в настоящем документе, будет проведено разбирательство по торгам в соответствии с Положением WBO о боях за титул чемпиона мира. Комитет WBO оставляет за собой право выносить все дальнейшие решения, которые он сочтет необходимыми, полезными, и удобными для достижения целей, политики и намерений регламента WBO при проведении титульных поединков", - проинформировали в WBO.

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Добавим, что Алимханулы уже подобрали оппозицию для поединка за титул чемпиона мира, а один из кандидатов уже предложил поединок. В команде казахстанца отреагировали на "побег" чемпиона.