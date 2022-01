Алимханулы может получить титул чемпиона мира без боя с Андраде. Подробности

Американец Деметриус Андраде (31-0, 19 КО) освободит титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, а казахстанец Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) получит шанс побороться за вакантный пояс, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник сообщает, что Андраде выбрал другое направление развития карьеры и предложил оппозицию для казахстанца. Ранее было объявлено о промоутерских торгах, которые должны состояться в конце этой недели.

"Команда Алимханулы будет бороться за вакантный титул. Возможный соперник: Крис Юбэнк-младший, который 5 февраля встретится с Лиамом Уильямсом", - считает инсайдер Крис Мэнникс.

Andrade, a two-division world champion, faced a purse bid this week for a mandatory defense against Janibek Alimkhanuly. Alimkhanuly's team will pursue a vacant title. A possible opponent: Chris Eubank Jr., who will face Liam Williams on February 5th.

И добавляет, что Деметриус Андраде намерен освободить свой 160-фунтовый титул и перейти в 168-фунтовый.

"Команда Андраде работает над заключением контракта на бой с Заком Паркером, победитель которого станет обязательным претендентом на титул чемпиона в суперсреднем весе, принадлежащего Канело Альваресу".

Demetrius Andrade intends to vacate his 160-pound title and move up to 168, sources told @SInow. Andrade's team is working on completing a deal to face Zach Parker, with the winner to become the mandatory for the super middleweight title held by Canelo Alvarez.