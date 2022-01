"Мне нужен титул!" Алимханулы обратился к президенту WBO перед боем с чемпионом мира

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) поделился ожиданиями перед промоутерскими торгами на бой с чемпионом мира по версии WBO в среднем весе Деметриусом Андраде (31-0, 19 КО), сообщают Vesti.kz.

В своем твиттере казахстанец рассказал, что хочет забрать мировой титул, обратившись не только к своей команде, но и к президенту WBO Пако Валькарселю. Торги уже дважды были перенесены.

"Надеюсь и верю, что 28 января все закончится. Мне нужен титул!", - написал Алимханулы, подписав заинтересованных лиц.

Ранее средневес пообещал нокаутировать чемпиона, ответив таким образом тем, кто в него не верит.

I hope and believe that on January 28, everything will end. I need a title! @KlimasBoxing @BobArum @PacoValcarcel