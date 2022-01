"Сейчас я на другом уровне". Алимханулы пообещал нокаутировать чемпиона мира

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) выразил уверенность, что нокаутирует чемпиона мира по версии WBO в среднем весе Деметриуса Андраде (31-0, 19 КО), сообщают Vesti.kz.

В своем твиттере боксер выразил благодарность тем, кто верит в его успех.

"Я читаю в твиттере мнения экспертов, журналистов и болельщиков о бое с Андраде. Многие люди в меня верят. Спасибо вам! Это то, что я хочу сказать. Я его нокаутирую! Сейчас я на другом уровне", - написал Алимханулы.

I read on twitter the opinion of experts, journalists and fans about the fight with Andrade. Many people believe in me. Thank you! That's what I want to say. I will knock him out! I'm on a different level now.