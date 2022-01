"Все знают, кто король". Алимханулы сделал заявление на бой с чемпионом мира

Казахстанец Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) перед боем с чемпионом мира по версии WBO Деметриусом Андраде (31-0, 19 КО) из США сделал еще одно заявление, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно о переносе торгов перед титульным противостоянием, но Алимханулы продолжает "разогревать" фанатов. Ожидается, что официальная защита состоится в рамках ближайших трех месяцев.

"Все знают, кто король", - подписал публикацию казахстанец.

Everyone knows who the king is! pic.twitter.com/onhlviPtpS