WBO отложила торги по бою Алимханулы с чемпионом мира

Торги по бою за титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO между американцем Деметриусом Андраде (31-0, 19 КО) и Жанибеком Алимханулы (11-0, 7 КО) из Казахстана отложены на неделю, сообщает BoxingScene.com.

По информации портала, обе стороны противостояния запросили дополнительное время для подготовки к торгам, которые должны были состояться 14 января (в Казахстане будет уже 15 января) в штаб-квартире WBO в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико).

Добавим, что команда Андраде прорабатывает параллельный вариант боя за вакантный титул WBO в суперсреднем весе с англичанином Заком Паркером, но Всемирная организация считает, что представители американца затянули с предоставлением конкретного предложения.

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