Менеджер Алимханулы высказался о "побеге" чемпиона мира

Американский боксер Деметриус Андраде (31-0, 19 КО) решил освободить титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе и не встречаться с обязательным претендентом Жанибеком Алимханулы (11-0, 7 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом менеджер последнего не остался в стороне и высказался о позиции Андраде.

"Я не виню Андраде за уклонение от боя с Алимханулы. Меня больше всего беспокоит, зачем промоутер Эдди Хирн и Андраде тянут до последней минуты. Они знали с первой минуты, что не будут драться с Жанибеком. Зачем просить продлить промоутерские торги и удерживать другого парня от боя", - написал он в Твиттере.

I don’t blame @BooBooAndrade ducking @qazaqstyle my biggest concern is why on the earth promoter @EddieHearn and Andrade dragging a foot and holding till last minute They knew from first minute they won’t fight Janibek Why request extend purse bid and hold other guy from fighting https://t.co/6NGmcUpuTr