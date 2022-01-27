"Ты знаешь, что я тебя нокаутирую". Непобежденный боксер бросил вызов Алимханулы и получил ответ

Казахстанец Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) жестко ответил на вызов от бразильца Эскива Фалькао (29-0, 20 КО), который предложил разыграть титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.
Южноамериканец готов даже приехать в Казахстан, чтобы забрать мировой титул, который скоро может оказаться свободным.
"Я слышал, что Деметриус Андраде оставит пояс WBO, и если это произойдет, то было бы неплохо провести бой Жанибека Алимханулы против Эскивы Фалькао. Я буду готов приехать в Казахстан. Давайте устроим бой за пояс чемпиона мира по версии WBO", - заявил небитый боксер.
I heard that Demetrius Andrade will leave the WBO belt, if that happens it would be nice to fight Zhanibek Alimkhanuly vs Esquiva Falcao.— Esquiva Falcao (@esquivafalcao) January 26, 2022
I'll be ready to hit Kazakhstan.
let's fight for the WBO world belt@trboxing @LatinoWbo @baldoboxe
"Бро, ты знаешь, что я нокаутирую тебя. Зачем тебе это?", - категорично ответил Алимханулы.
🤦♂️bro you know that I will knock you out. Why do you need it? 😉— Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) January 27, 2022
Добавим, что в конце недели должны состояться промоутерские торги для проведения боя Алимханулы с Андраде, но американский боксер, скорее всего, откажется защищать титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.
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