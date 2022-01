"Ты знаешь, что я тебя нокаутирую". Непобежденный боксер бросил вызов Алимханулы и получил ответ

Казахстанец Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) жестко ответил на вызов от бразильца Эскива Фалькао (29-0, 20 КО), который предложил разыграть титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.

Южноамериканец готов даже приехать в Казахстан, чтобы забрать мировой титул, который скоро может оказаться свободным.

"Я слышал, что Деметриус Андраде оставит пояс WBO, и если это произойдет, то было бы неплохо провести бой Жанибека Алимханулы против Эскивы Фалькао. Я буду готов приехать в Казахстан. Давайте устроим бой за пояс чемпиона мира по версии WBO", - заявил небитый боксер.

I heard that Demetrius Andrade will leave the WBO belt, if that happens it would be nice to fight Zhanibek Alimkhanuly vs Esquiva Falcao.

I'll be ready to hit Kazakhstan.

let's fight for the WBO world belt@trboxing @LatinoWbo @baldoboxe