Названа причина отказа чемпиона мира от боя с Алимханулы

Инсайдер, юрист, агент, консультант в боксе Рик Глейсер поделился мнением по поводу отказа чемпиона мира по версии WBO в среднем весе американца Деметриуса Андраде (31-0, 19 КО) проводить защиту титула против обязательного претендента из Казахстана Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно, что Андраде решил освободить титул и перейти во второй средний вес для боя за "временный" титул с последующим выходом на абсолютного чемпиона мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

"Жанибек побил бы Андраде, поэтому он и освобождает титул", - написал в твиттере Глейсер.

Алимханулы отреагировал на "побег" чемпиона мира

Janibek would've beaten Andrade that's why he's vacating. #Boxing — Rick Glaser (@RealRickGlaser1) January 27, 2022

Что касается Алимханулы, то он теперь, скорее всего, проведет бой за вакантный пояс WBO. Наиболее вероятным соперником называют бразильца Эскиву Фалькао, который уже успел бросить вызов казахстанцу и даже получил ответ.