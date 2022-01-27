Жанибек Алимханулы отреагировал на "побег" чемпиона мира

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) отреагировал на решение чемпиона мира в среднем весе по версии WBO американца Деметриуса Андраде (31-0, 19 КО) оставить титул и перейти на дивизион выше, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ранее инсайдер Крис Мэнникс сообщил, что Андраде решил отказаться от поединка с обязательным претендентом, коим является Алимханулы. Теперь казахстанец проведет бой за вакантный титул с другим соперником.
Алимханулы отреагировал на информацию Мэнникса эмодзи с "фэйспалмом", добавив: "Я говорил вам, что я король среднего веса. Где вы, чемпионы?"
🤦♂️— Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) January 27, 2022
I told you I'm the middleweight king. Where are you champions?— Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) January 27, 2022
Напомним, в ноябре Алимханулы защитил пояс WBO Global, когда досрочно победил экс-чемпиона из Франции Хассана Н'Дама Н'Жикама (38-6, 21 КО). После этого казахстанец стал обязательным претендентом на титул Андраде.
"Ты знаешь, что я тебя нокаутирую". Непобежденный боксер бросил вызов Алимханулы и получил ответ