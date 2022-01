Жанибек Алимханулы отреагировал на "побег" чемпиона мира

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) отреагировал на решение чемпиона мира в среднем весе по версии WBO американца Деметриуса Андраде (31-0, 19 КО) оставить титул и перейти на дивизион выше, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее инсайдер Крис Мэнникс сообщил, что Андраде решил отказаться от поединка с обязательным претендентом, коим является Алимханулы. Теперь казахстанец проведет бой за вакантный титул с другим соперником.

Алимханулы отреагировал на информацию Мэнникса эмодзи с "фэйспалмом", добавив: "Я говорил вам, что я король среднего веса. Где вы, чемпионы?"

I told you I'm the middleweight king. Where are you champions?