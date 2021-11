Жанибек Алимханулы избил экс-чемпиона мира и защитил титул

Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы одержал победу над экс-чемпионом мира из Франции Хассаном Н'Дамом Н'Жикамом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок стал частью андеркарта вечера бокса от Top Rank в Лас-Вегасе. Он был рассчитан на десять раундов.

В третьем раунде казахстанец после серии ударов отправил бывшего чемпиона в нокдаун. После этого Алимханулы продолжил одностороннее избиение соперника. Н'Дам умудрился продержаться до восьмого раунда, в котором рефери остановил-таки бой.

