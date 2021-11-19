Алимханулы предрекли поражение в бою с экс-чемпионом мира

Казахстанский проспект среднего веса 29-летний Жанибек Алимханулы (10-0-0, 6 KO) может оказаться поверженным. Такое мнение корреспонденту Vesti.kz выразил британский журналист Бен Смит. Эксперт считает, что недостаток опыта в противостоянии с таким бывалым бойцом, как 37-летний француз Хассан Н'Дам Н'Жикам (38-5-0, 21 KO), может стать определяющим фактором поединка.

Их встреча будет частью андеркарта вечера бокса от Top Rank в Лас-Вегасе, главным событием которого станет схватка Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО) с Шоном Портером (31-3-1, 17 КО). Мероприятие состоится утром 21 ноября по казахстанскому времени.

"Алимханулы выглядит очень хорошо. Он прекрасно действовал в последнем бою. Сейчас его ждет гораздо более опытный соперник. Хасан провел много поединков, он дрался против разных оппонентов, выигрывал и защищал чемпионские пояса. Психологически он сильнее Алимханулы. Он опытнее его и готов к любому повороту в ходе боя. Это является несомненным преимуществом. Главный враг казахстанского боксера - это его эмоции. Мы не раз видели, как мощные проспекты уступали из-за недооценки или отсутствия запасного плана. Если это повторится, то опытный соперник возьмет верх", - отметил Смит.

Во время официальной пресс-конференции перед боем в США француз отметил, что готов к противостоянию. Также соперники успешно прошли взвешивание и провели дуэль взглядов.