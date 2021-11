"Ты думаешь, я не готов, малыш?". Алимханулы и экс-чемпион мира устроили перепалку перед боем в США

Бывший чемпион мира из Франции Хассан Н'Дам Н'Жикам (38-5, 21 КО) заявил, что казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) тратит много энергии в ненужное русло, намекая на его постоянные высказывания и угрозы в социальных сетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во время официальной пресс-конференции перед боем в США француз отметил, что готов к противостоянию.

Жанибек Алимханулы провел дуэль взглядов с экс-чемпионом мира перед боем в Лас-Вегасе

"Спасибо моему сопернику, который напоминал мне в соцсетях, чтобы я был готов к поединку. Ты думаешь, я не готов, малыш? Посмотри на меня. Я готов, детка! Готов встретиться с тобой в субботу. Ты направляешь слишком много энергии в ненужное русло. Субботним вечером я собираюсь ответить тебе в ринге", - сказал боксер.

Алимханулы не остался в стороне, ответив во все тех же социальных сетях.

"Я думаю, он не готов", - написал казахстанец в твиттере, репостнув видео речи соперника.

Напомним, их поединок пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США). По казахстанскому времени он состоится утром 21 января.

I think he is not ready https://t.co/jWjs2uTcrg