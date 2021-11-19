Жанибек Алимханулы провел дуэль взглядов с экс-чемпионом мира перед боем в Лас-Вегасе

Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) и бывший чемпион мира из Франции Хассан Н'Дам Н'Жикам (38-5, 21 КО) провели дуэль взглядов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США). По времени Нур-Султана прямая трансляция вечера бокса начнется в 07:00 в воскресенье, 21 ноября, на телеканале Qazsport.

Бой станет частью PPV-андеркарта вечера бокса от Top Rank, главным событием которого станет противостояние Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО) с Шоном Портером (31-3-1, 17 КО).