Жанибек Алимханулы сделал вес перед боем с экс-чемпионом мира

Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (10-0, 6 KО) прошел обязательную процедуру взвешивания перед боем с экс-чемпионом мира французом Хассаном Н'Дамом Н'Жикамом (38-5, 21 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алимханулы показал на весах 72,5 килограмма, а Н'Жикам - 72.

Их 10-раундовый бой в среднем весе до 72,6 килограмма станет частью андеркарта вечера бокса от Top Rank в Лас-Вегасе, главным событием которого станет схватка между американцами Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО) и Шоном Портером (31-3-1, 17 КО).

Мероприятие состоится утром 21 ноября и начнется в 07:00 по времени Нур-Султана. В Казахстане в прямом эфире покажут бой Алимханулы.