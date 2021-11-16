Бой Алимханулы с экс-чемпионом мира покажут в Казахстане в прямом эфире

В воскресенье, 21 ноября, утром по казахстанскому времени состоится возвращение на ринг Жанибека Алимханулы (10-0, 6 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Средневес возвращается на ринг поединком против экс-чемпиона мира из Франции Хассана Н'Дама Н'Жикама (38-5-0, 21 KO).
Бой состоится в Лас-Вегасе (Невада, США). Главным событием шоу станет бой Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) - Шон Портер (31-3-1, 17 КО).
В Казахстане в прямом эфире вечер бокса покажет телеканал Qazsport. Начало трансляции - в 07:00 по времени Нур-Султана.