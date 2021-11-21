Видео полного боя, или как Алимханулы нокаутировал экс-чемпиона мира

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Предлагаем вашему вниманию видео полного боя казахстанского боксера-средневеса Жанибека Алимханулы, в котором он одержал победу над экс-чемпионом мира из Франции Хассаном Н'Дамом Н'Жикамом.
Как сообщают Vesti.kz, бой состоялся в рамках вечера бокса от Top Rank в Лас-Вегасе. Он был рассчитан на десять раундов и завершился победой казахстанца техническим нокаутом в восьмом. Алимханулы доминировал над соперником и в третьем раунде отправил его в нокдаун.