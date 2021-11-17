"GGG разрушает соперника, а Жанибек ищет бреши". Головкина и Алимханулы сравнили

Российский Youtube-канал "Лаборатория бокса" сравнил Жанибека Алимханулы (10-0, 6 КО) с другим казахстанским боксером Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), который также выступает в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Если упрощенно говорить о стиле Алимханулы, то вот Головкин идет и разрушает своего оппонента, вбивает огромный тоннаж - у него все под это адаптировано. Понятное дело, что Головкин меняется, с разными противниками он разный, но вот так, если грубо.

А Жанибек - он использует ошибки противников. Да, он идет на противника, но не просто лупит, а близко к нему находится: где-то ужалил, где-то дернул, атаковал внезапно. Ищет бреши, ждет, когда соперник начнет атаку, проваливает его, подхватывает, пытается использовать атаки соперника, чтобы наказать оппонента.

Если же говорить об ударах, то Головкин очень сильно бьет, но у него удары проталкивающие, он передает дальше массу. Жанибек бьет расслабленно, у него руки очень быстро летают, и удары каждый по отдельности, не думаю, что там удар какой-то невероятный. Но в реальном боксе оппонент часть ударов не контролирует и не видит, от таких ударов он падает в нокдаун или даже в нокаут", - сказал автор канала.

Напомним, что Алимханулы и Головкин готовятся к возвращению на ринг. 21 ноября в Лас-Вегасе Жанибек встретится с экс-чемпионом мира французом Хассаном Н'Дамом Н'Жикамом (38-5-0, 21 KO), а 29 декабря в Токио Геннадий проведет объединительный бой с обладателем пояса WBA Super японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).