"Он готов к Чарло или Андраде". В США высказались о нокауте в бою Алимханулы против экс-чемпиона

Казахстанский проспект среднего веса 29-летний Жанибек Алимханулы (10-0-0, 6 KO) готов к бою с чемпионами дивизиона. Об этом корреспонденту Vesti.kz заявил редактор сайта Delcotimes.com Джек МакКафферри. Специалист раскрыл сценарий предстоящего боя казахстанца против француза Хассана Н'Дама Н'Жикама (38-5-0, 21 KO) и предложил ему двух соперников для следующих поединков.

Их встреча будет частью андеркарта вечера бокса от Top Rank в Лас-Вегасе, главным событием которого станет схватка Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО) с Шоном Портером (31-3-1, 17 КО). Мероприятие состоится утром 21 ноября по казахстанскому времени.

Бой Алимханулы с экс-чемпионом мира покажут в Казахстане в прямом эфире

"Этот бой должен завершиться в пользу Алимханулы. Его соперник постарел и ему сложно будет что-либо противопоставить молодому проспекту. Возможно, казахстанец добьется успеха в заключительной части поединка или он пройдет всю дистанцию. В случае успеха Алимханулы может двигаться по линии любой организации. Он получает повышенное внимание ото всех. Очень интересно было бы увидеть против чемпионов WBC или WBO. Я думаю, что он уже готов к поединкам с Чарло или Андраде", - отметил МакКафферри.

Отметим, что Алимханулы уже прибыл в Лас-Вегас. Перед боем он отметился дерзким заявлением, назвав себя королем дивизиона. Готовность казахстанца к большим поединкам с чемпионами подтвердил его менеджер Эгис Климас.

Последний бой Алимханулы провел в июне в Лас-Вегасе, одержав досрочную победу над бывшим чемпионом из США Робом Брантом (26-3, 18 КО). В свою очередь Н'Жикам, который владел титулами чемпиона мира по версиям WBA и WBO в среднем весе, в июле во Франции провел промежуточный поединок, победив по очкам венгра Габора Горбича.