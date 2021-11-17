"В среднем весе есть только один король". Алимханулы сделал дерзкое заявление перед боем с экс-чемпионом мира

Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка против экс-чемпиона мира - француза Хассана Н'Дама Н'Жикама (38-5-0, 21 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой состоится 20 ноября в Лас-Вегасе (Невада, США). По времени Нур-Султана он пройдет утром 21-го числа. В Казахстане поединок покажут в прямом эфире.

"Н'Жикам - хороший боксер, и он бывший чемпион мира, я уважаю его, - приводит слова Алимханулы The Ring. - Он боксировал с хорошими боксерами, но я другой, и все это знают.

У меня другой стиль - Qazaq, лучший в мире. Этот бой будет самым легким в моей карьере, Иншаллах (даст Бог). В среднем весе есть только один король, и это я".

Как известно, в среднем весе также выступает другой казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО), который вернется на ринг 29 декабря в Токио, где проведет объединительный бой с обладателем пояса WBA Super японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).

Добавим, что Головкин и Алимханулы вошли в ноябрьский рейтинг журнала The Ring.