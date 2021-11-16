Головкин и Алимханулы вошли в ноябрьский рейтинг журнала The Ring

Казахстанские боксеры Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) и Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) вошли в ноябрьский рейтинг журнала The Ring, сообщает корреспондент Vesti.kz.
GGG, чемпион по версиям IBF и IBO, занимает первое место среди средневесов. Его соотечественник - седьмое.
Бой Алимханулы с экс-чемпионом мира покажут в Казахстане в прямом эфире
Топ-10 среднего дивизиона по версии The Ring:
1. Геннадий Головкин (Казахстан)
2. Джермалл Чарло (США)
3. Деметриус Андраде (США)
4. Сергей Деревянченко (Украина)
5. Хайме Мунгия (Мексика)
6. Риота Мурата (Япония)
7. Жанибек Алимханулы (Казахстан)
8. Крис Юбенк-младший (Великобритания)
9. Лиам Уильямс (Великобритания)
10. Феликс Кэш (Великобритания)
Напомним, что и Головкин, и Алимханулы готовятся к возвращению на ринг. GGG 29 декабря в Японии проведет объединительный бой с обладателем пояса WBA Super Риотой Муратой (16-2, 13 КО), а Жанибек 21 ноября в Лас-Вегасе встретится с экс-чемпионом мира Хассаном Н'Дамом Н'Жикамом (38-5-0, 21 KO).