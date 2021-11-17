Алимханулы собрался нокаутировать "суперчемпиона" и других обладателей титулов. Известна реакция менеджера

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) хочет биться с серьезными боксерами, а не с теми, кто утратил свои чемпионские титулы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

20 ноября в Лас-Вегасе (Невада, США) он проведет поединок против экс-чемпиона мира - француза Хассана Н'Дама Н'Жикама (38-5-0, 21 KO).

"Я не люблю драться с бывшими чемпионами, я хочу драться с чемпионами. Я хочу доказать всем, что готов к чемпионскому бою.

Я хочу нокаутировать Джермалла Чарло (чемпион по версии WBC), Деметриуса Андраде (чемпион по версии WBO) и Риоту Мурату (обладатель титула WBA Super), и я скоро сделаю это. Я хочу напугать чемпионов", - приводит слова Алимханулы The Ring.

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"Я считаю, что он готов к любому чемпиону в среднем весе, - сказал менеджер боксера Эгис Климас. - Мы готовы ко всем, у кого есть титульный пояс".

Отметим, что японец Риота Мурата (16-2, 13 КО) в своем ближайшем бою встретится с другим казахстанским боксером Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО). Он намечен 29 декабря в Токио.