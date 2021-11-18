Жанибек Алимханулы прибыл в Лас-Вегас на бой с экс-чемпионом мира

Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) прибыл в Лас-Вегас (штат Невада, США), где ему предстоит провести свой 11-й бой на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Его соперником будет бывший чемпион мира из Франции Хассан Н'Дам Н'Жикам (38-5, 21 КО). В Казахстане в прямом эфире вечер бокса покажет телеканал Qazsport. Начало трансляции - в 07:00 по времени Нур-Султана.

Бой Алимханулы станет частью PPV-андеркарта вечера бокса от Top Rank, главным событием которого станет бой Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО) против Шона Портера (31-3-1, 17 КО).

Для Алимханулы предстоящий поединок станет вторым в году. В июне также в Лас-Вегасе казахстанец одержал досрочную победу над другим экс-чемпионом - Робом Брантом (26-3, 18 КО) из США.